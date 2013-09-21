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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сампдория
Кальяри - Сампдория: обзор матча 21 сентября 2013
Кальяри
21.09.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сампдория
26'
А. Экдаль
90+1'
Д. Конти
89'
М. Габбиадини
90+3'
Л. Де Сильвестри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сампдория
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
Д. Сансоне
ГОЛ! 2:1!
Д. Конти
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Н. Поцци
Желтая карточка
Л. Россеттини
84'
82'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
73'
Замена
А. Барилла
️️️️
Д. Гавацци
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Сау
72'
Желтая карточка
А. Экдаль
70'
Замена
А. Ибраими
️️️️
А. Коссу
67'
56'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
56'
Замена
Н. Поцци
️️️️
П. Вшолек
46'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Б. Бьярнасон
Желтая карточка
Д. Конти
31'
29'
Желтая карточка
П. Вшолек
ГОЛ! 1:0!
А. Экдаль
Пас отдал
М. Пинилья
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
5
Ренан
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
29
Мурру
13
Астори
13
Россеттини
24
Перицо
44
Наингголан
5
Конти
8
Экдаль
7
Коссу
25
Сау
51
Пинилья
3-5-1-1
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
21
Коста
5
Гастальделло
79
Гавацци
7
Крстичич
17
Паломбо
8
Бьярнасон
14
Мба Обьянг
22
Вшолек
11
Габбиадини
25
Сау
8
Ибарбо
8
Ибарбо
25
Сау
7
Коссу
9
Ибраими
9
Ибраими
7
Коссу
79
Гавацци
20
Барилла
20
Барилла
79
Гавацци
22
Вшолек
9
Поцци
9
Поцци
22
Вшолек
8
Бьярнасон
18
Сансоне
18
Сансоне
8
Бьярнасон
Остались в запасе
Кальяри
Сампдория
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Кальяри - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Нерео Рокко
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