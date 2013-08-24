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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 24 августа 2013
Сампдория
24.08.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
58'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ювентус
Красная карточка
П. Кастеллини
90'
90'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Тевес
90'
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Вучинич
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Г. Берарди
83'
81'
Желтая карточка
М. Вучинич
80'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Д. Гастальделло
72'
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Эрамо
72'
64'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Д. Гастальделло
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
П. Погба
Желтая карточка
М. Эрамо
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
(К)
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
3-5-2
1
Да Кошта
5
Гастальделло
21
Коста
17
Паломбо
28
Берарди
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
27
Эрамо
29
Де Сильвестри
11
Габбиадини
23
Эдер
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
23
Видаль
21
Пирло
8
Погба
27
Асамоа
9
Вучинич
32
Тевес
28
Берарди
7
Кастеллини
7
Кастеллини
28
Берарди
5
Гастальделло
13
Мустафи
13
Мустафи
5
Гастальделло
27
Эрамо
21
Сориано
21
Сориано
27
Эрамо
32
Тевес
12
Льоренте
12
Льоренте
32
Тевес
9
Вучинич
21
Джовинко
21
Джовинко
9
Вучинич
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
22
Павел Вшолек
ПВ
22
Андреа Тоццо
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
79
Давиде Гавацци
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
22
Андреа Тоццо
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
79
Давиде Гавацци
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Сампдория - Ювентус
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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