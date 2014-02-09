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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кальяри
Сампдория - Кальяри: обзор матча 09 февраля 2014
Сампдория
09.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
11'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кальяри
90'
+4
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
Д. Гастальделло
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Ибраими
️️️️
М. Весино
Замена
П. Вшолек
️️️️
Н. Крстичич
84'
Замена
Ренан
️️️️
С. Окака-Чука
83'
81'
Желтая карточка
М. Весино
75'
Замена
Адриан
️️️️
А. Экдаль
70'
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
66'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
63'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Р. Сориано
61'
59'
Желтая карточка
А. Экдаль
56'
Замена
А. Коссу
️️️️
М. Кабрера
49'
Желтая карточка
Д. Астори
Желтая карточка
А. Паломбо
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
В. Реджини
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Нене
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
5
Ренан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Кальяри
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
37
Адриан
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
4-3-3
1
Да Кошта
13
Реджини
5
Гастальделло
44
Форнасьер
29
Де Сильвестри
21
Сориано
7
Крстичич
17
Паломбо
77
Окака-Чука
23
Эдер
11
Габбиадини
4-3-1-2
1
Аврамов
24
Перицо
13
Россеттини
13
Астори
29
Мурру
8
Экдаль
15
Весино
5
Конти
16
Кабрера
25
Сау
7
Нене
77
Окака-Чука
5
Ренан
5
Ренан
77
Окака-Чука
7
Крстичич
22
Вшолек
22
Вшолек
7
Крстичич
21
Сориано
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
21
Сориано
8
Экдаль
37
Адриан
37
Адриан
8
Экдаль
16
Кабрера
7
Коссу
7
Коссу
16
Кабрера
15
Весино
9
Ибраими
9
Ибраими
15
Весино
Остались в запасе
Сампдория
Кальяри
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Сампдория - Кальяри
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Диего Рока
(Фоджа)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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