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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 28 сентября 2013
Милан
28.09.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
46'
В. Бирса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
Замена
А. Ночерино
️️️️
А. Поли
75'
71'
Желтая карточка
Н. Крстичич
67'
Замена
А. Петанья
️️️️
М. Габбиадини
Замена
М. Ньянг
️️️️
В. Бирса
66'
60'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
А. Паломбо
52'
Замена
Р. Сориано
️️️️
П. Вшолек
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
С. Мунтари
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Бирса
Пас отдал
Робиньо
46'
34'
Желтая карточка
Д. Гавацци
14'
Желтая карточка
А. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
5
Ренан
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
19
Констан
5
Мексес
25
Сапата
5
Дзаккардо
34
Де Йонг
4
Мунтари
15
Поли
23
Бирса
70
Робиньо
21
Матри
4-3-1-2
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
13
Мустафи
21
Коста
13
Реджини
79
Гавацци
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
22
Вшолек
11
Габбиадини
18
Сансоне
4
Мунтари
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
4
Мунтари
15
Поли
23
Ночерино
23
Ночерино
15
Поли
23
Бирса
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Бирса
17
Паломбо
7
Крстичич
7
Крстичич
17
Паломбо
22
Вшолек
21
Сориано
21
Сориано
22
Вшолек
11
Габбиадини
37
Петанья
37
Петанья
11
Габбиадини
Остались в запасе
Милан
Сампдория
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
27
Мирко Эрамо
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
27
Мирко Эрамо
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая)
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