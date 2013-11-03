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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Сассуоло
Сампдория - Сассуоло: обзор матча 03 ноября 2013
Сампдория
03.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 4
Завершен
Сассуоло
19'
Н. Поцци
65'
Эдер
81'
Л. Де Сильвестри
49'
Д. Берарди
52'
Д. Берарди (П)
63'
А. Флоро Флорес
89'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Сассуоло
89'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Д. Берарди
86'
Замена
Д. Фариас
️️️️
М. Гаццола
ГОЛ! 3:3!
Л. Де Сильвестри
81'
78'
Желтая карточка
Л. Антеи
Замена
П. Вшолек
️️️️
Д. Гавацци
78'
74'
Замена
М. Алексе
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
А. Петанья
️️️️
Н. Поцци
74'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Н. Крстичич
66'
ГОЛ! 2:3!
Эдер
Пас отдал
Н. Поцци
65'
64'
Замена
С. Миссироли
️️️️
Г. Масуччи
63'
ГОЛ! 1:3!
А. Флоро Флорес
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Берарди
Вторая желтая
А. Коста
51'
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Лонги
ГОЛ! 1:0!
Н. Поцци
Пас отдал
А. Коста
19'
18'
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
А. Коста
17'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
23
Эдер
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Сассуоло
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
4-1-3-2
1
Да Кошта
5
Гастальделло
13
Мустафи
21
Коста
29
Де Сильвестри
13
Генцоглу
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
79
Гавацци
9
Поцци
23
Эдер
3-2-1-1-2
25
Пеголо
4
Марроне
23
Гаццола
51
Антеи
15
Ачерби
3
Лонги
4
Маньянелли
10
Берарди
9
Флоро Флорес
26
Масуччи
79
Гавацци
22
Вшолек
22
Вшолек
79
Гавацци
7
Крстичич
21
Сориано
21
Сориано
7
Крстичич
9
Поцци
37
Петанья
37
Петанья
9
Поцци
26
Масуччи
6
Миссироли
6
Миссироли
26
Масуччи
9
Флоро Флорес
11
Алексе
11
Алексе
9
Флоро Флорес
23
Гаццола
17
Фариас
17
Фариас
23
Гаццола
Остались в запасе
Сампдория
Сассуоло
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сампдория - Сассуоло
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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