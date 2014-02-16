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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 16 февраля 2014
Рома
16.02.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
44'
М. Дестро
54'
М. Пьянич
57'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
85'
Замена
М. Форнасьер
️️️️
Р. Сориано
Замена
М. Бастос
️️️️
М. Дестро
82'
80'
Вторая желтая
Д. Гастальделло
Замена
Д. Де Росси
️️️️
М. Бенатиа
72'
64'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
А. Паломбо
ГОЛ! 3:0!
М. Дестро
Пас отдал
Жервиньо
57'
56'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
П. Вшолек
Замена
А. Романьоли
️️️️
Майкон
55'
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
54'
51'
Желтая карточка
П. Вшолек
49'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Желтая карточка
К. Строотман
45'
+1
Желтая карточка
М. Дестро
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
А. Флоренци
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
5
Ренан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
4
Бенатиа
35
Торосидис
25
Кастан
13
Майкон
24
Флоренци
44
Наингголан
15
Пьянич
8
Строотман
27
Жервиньо
21
Дестро
4-3-1-2
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
5
Гастальделло
13
Мустафи
13
Реджини
21
Сориано
7
Крстичич
17
Паломбо
22
Вшолек
23
Эдер
11
Габбиадини
13
Майкон
26
Романьоли
26
Романьоли
13
Майкон
21
Дестро
7
Бастос
7
Бастос
21
Дестро
4
Бенатиа
16
Де Росси
16
Де Росси
4
Бенатиа
21
Сориано
44
Форнасьер
44
Форнасьер
21
Сориано
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
22
Вшолек
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
22
Вшолек
Остались в запасе
Рома
Сампдория
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Рома - Сампдория
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Олимпико
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