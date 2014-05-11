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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 11 мая 2014
Сампдория
11.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 5
Завершен
Наполи
30'
Эдер
88'
П. Вшолек
19'
Д. Сапата
27'
Л. Инсинье
32'
Х. Кальехон
47'
М. Гамшик
61'
Ш. Мустафи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
ГОЛ! 2:5!
П. Вшолек
Пас отдал
Эдер
88'
Замена
П. Вшолек
️️️️
М. Лопес
80'
79'
Замена
А. Доблас
️️️️
П. Рейна
72'
Замена
К. Суньига
️️️️
Х. Кальехон
65'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Гамшик
Замена
Д. Сансоне
️️️️
М. Габбиадини
64'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
63'
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:5!
Ш. Мустафи
Замена
Ренан
️️️️
Н. Крстичич
58'
47'
ГОЛ! 1:4!
М. Гамшик
Пас отдал
Д. Сапата
32'
ГОЛ! 1:3!
Х. Кальехон
ГОЛ! 1:2!
Эдер
30'
27'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
Х. Кальехон
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
31
Маттиа Ломбардо
ЦП
5
Ренан
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-3
19
Фьорилло
13
Реджини
5
Гастальделло
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
7
Крстичич
21
Сориано
17
Паломбо
11
Лопес
23
Эдер
11
Габбиадини
3-4-1-2
25
Рейна
27
Место
6
Фернандес
15
Ревейер
11
Маджо
17
Гамшик
21
Жоржиньо
88
Инлер
10
Инсинье
7
Кальехон
91
Сапата
11
Лопес
22
Вшолек
22
Вшолек
11
Лопес
7
Крстичич
5
Ренан
5
Ренан
7
Крстичич
11
Габбиадини
18
Сансоне
18
Сансоне
11
Габбиадини
25
Рейна
12
Доблас
12
Доблас
25
Рейна
7
Кальехон
18
Суньига
18
Суньига
7
Кальехон
17
Гамшик
10
Мертенс
10
Мертенс
17
Гамшик
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
31
Маттиа Ломбардо
ЦП
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
31
Маттиа Ломбардо
ЦП
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Сампдория - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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