Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 13 апреля 2014
Сампдория
13.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 4
Завершен
Интер
13'
М. Икарди
61'
В. Самуэль
63'
М. Икарди
79'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
Замена
М. Ломбардо
️️️️
А. Паломбо
84'
80'
Замена
Д. Милито
️️️️
М. Ковачич
79'
ГОЛ! 0:4!
Р. Паласио
Пас отдал
Р. Альварес
Желтая карточка
Н. Крстичич
76'
75'
Замена
С. Таидер
️️️️
Эрнанес
Желтая карточка
Д. Гастальделло
73'
68'
Замена
Р. Альварес
️️️️
М. Икарди
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Д. Сансоне
67'
Желтая карточка
В. Реджини
65'
63'
ГОЛ! 0:3!
М. Икарди
Пас отдал
Р. Паласио
61'
ГОЛ! 0:2!
В. Самуэль
Пас отдал
Ю. Нагатомо
Замена
Н. Крстичич
️️️️
П. Мба Обьянг
58'
Желтая карточка
Р. Сориано
39'
28'
Желтая карточка
А. Раноккия
Вторая желтая
Эдер
21'
20'
Желтая карточка
В. Самуэль
Желтая карточка
Эдер
20'
Пенальти не реализован!
М. Лопес
18'
Желтая карточка
А. Коста
15'
13'
Желтая карточка
М. Икарди
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
Р. Паласио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
31
Маттиа Ломбардо
ЦП
5
Ренан
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
4-3-3
1
Да Кошта
13
Реджини
13
Мустафи
5
Гастальделло
29
Де Сильвестри
21
Сориано
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
23
Эдер
11
Лопес
18
Сансоне
3-2-3-2
1
Ханданович
6
Самуэль
6
Роланду
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
5
Нагатомо
8
Ковачич
10
Эрнанес
91
Камбьяссо
9
Икарди
8
Паласио
17
Паломбо
31
Ломбардо
31
Ломбардо
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
18
Сансоне
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
18
Сансоне
9
Икарди
11
Альварес
11
Альварес
9
Икарди
10
Эрнанес
8
Таидер
8
Таидер
10
Эрнанес
8
Ковачич
22
Милито
22
Милито
8
Ковачич
Остались в запасе
Сампдория
Интер
5
Ренан
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сампдория - Интер
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Интер
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+