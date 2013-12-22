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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Парма
Сампдория - Парма: обзор матча 22 декабря 2013
Сампдория
22.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Парма
44'
Эдер
64'
А. Лукарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Парма
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Эдер
90'
+4
Замена
Н. Поцци
️️️️
Р. Сориано
79'
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Лукарелли
Пас отдал
Р. Палладино
Замена
П. Вшолек
️️️️
Д. Сансоне
63'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
58'
56'
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Биабиани
48'
Желтая карточка
М. Кассани
44'
Желтая карточка
Н. Сансоне
ГОЛ! 1:0!
Эдер
44'
22'
Желтая карточка
М. Пароло
20'
Желтая карточка
М. Гобби
Желтая карточка
А. Паломбо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
21
Мори Коне
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-4-2
1
Да Кошта
13
Реджини
5
Гастальделло
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
7
Крстичич
17
Паломбо
21
Сориано
14
Мба Обьянг
23
Эдер
18
Сансоне
4-3-1-2
83
Миранте
6
Кассани
18
Гобби
6
Лукарелли
27
Фелипе
32
Маркьонни
16
Пароло
18
Аква
11
Сансоне
11
Амаури
14
Биабиани
18
Сансоне
22
Вшолек
22
Вшолек
18
Сансоне
23
Эдер
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
23
Эдер
21
Сориано
9
Поцци
9
Поцци
21
Сориано
14
Биабиани
17
Палладино
17
Палладино
14
Биабиани
Остались в запасе
Сампдория
Парма
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
92
Марьян Чорич
ВР
21
Мори Коне
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
21
Мори Коне
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сампдория - Парма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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