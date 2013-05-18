Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Йенс Лангенеке - статистика

Завершил карьеру
29 марта 1977 (49), Липпштадт
#6 | Защитник
185 см
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
16
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
3 : 0
18.05.2013
Фортуна
1' - 90'
57'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фортуна
1 : 2
11.05.2013
Нюрнберг
1' - 90'
63'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
3 : 1
04.05.2013
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фортуна
1 : 2
27.04.2013
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фортуна
2 : 2
13.04.2013
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
3 : 0
05.04.2013
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фортуна
1 : 4
30.03.2013
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1 : 1
15.03.2013
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
3 : 2
09.03.2013
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фортуна
1 : 1
03.03.2013
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
2 : 1
23.02.2013
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фортуна
2 : 0
23.11.2012
Гамбург
1' - 42'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
2 : 1
18.11.2012
Фортуна
1' - 90'
10'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фортуна
1 : 1
10.11.2012
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
3 : 2
04.11.2012
Фортуна
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 4
27.10.2012
Вольфсбург
1' - 90'
71'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фортуна
0 : 5
20.10.2012
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
1 : 0
06.10.2012
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
28.09.2012
Шальке-04
1' - 90'
35'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
25.09.2012
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фортуна
0 : 0
22.09.2012
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
0 : 0
15.09.2012
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 0
01.09.2012
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0 : 2
25.08.2012
Фортуна
1' - 90'
Главные новости
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
6
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
11
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
1
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+