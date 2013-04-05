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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фортуна
Хоффенхайм - Фортуна: обзор матча 05 апреля 2013
Хоффенхайм
05.04.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Фортуна
11'
Р. Фирмино
75'
А. Ламбертц (АГ)
90+4'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фортуна
ГОЛ! 3:0!
К. Фолланд
Пас отдал
С. Салихович
90'
+4
84'
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
А. Ламбертц
Желтая карточка
Т. Вайс
83'
Замена
С. Руди
️️️️
С. Шипплок
81'
77'
Желтая карточка
К. Илсе
Желтая карточка
С. Шипплок
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Ламбертц
75'
65'
Замена
К. Илсе
️️️️
Р. Теше
Замена
К. Кастелс
️️️️
Э. Гомес
54'
Желтая карточка
С. Салихович
45'
+1
36'
Желтая карточка
Р. Теше
Замена
М. Дельпьер
️️️️
Д. Абрахам
34'
14'
Желтая карточка
М. Латка
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Шипплок
11'
9'
Замена
Д. Шахин
️️️️
М. Болли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Кен Илсе
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-4-3
1
Гомес
32
Бек
19
Абрахам
23
Вестергор
19
Джонсон
23
Салихович
0
Вайс
8
Полански
9
Фирмино
22
Шипплок
31
Фолланд
4-4-1-1
13
Гифер
27
Балогун
15
ван ден Берг
13
Малезас
31
Латка
11
Беллингаузен
7
Финк
8
Теше
17
Ламбертц
14
Болли
10
Крузе
1
Гомес
1
Кастелс
1
Кастелс
1
Гомес
19
Абрахам
15
Дельпьер
15
Дельпьер
19
Абрахам
22
Шипплок
13
Руди
13
Руди
22
Шипплок
8
Теше
10
Илсе
10
Илсе
8
Теше
14
Болли
9
Шахин
9
Шахин
14
Болли
17
Ламбертц
27
Райзингер
27
Райзингер
17
Ламбертц
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фортуна
10
Штефан Шрёк
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
10
Штефан Шрёк
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Остались в запасе
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Хоффенхайм - Фортуна
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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