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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фортуна
Вердер - Фортуна: обзор матча 18 ноября 2012
Вердер
18.11.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
51'
Н. Петерсен
82'
К. Де Брюйне
10'
Й. Лангенеке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фортуна
Замена
Д. Акпала
️️️️
Н. Петерсен
89'
Желтая карточка
Н. Петерсен
84'
84'
Замена
Г. Вегкамп
️️️️
Й. ван ден Берг
Замена
С. Предль
️️️️
М. Арнаутович
84'
ГОЛ! 2:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
А. Хант
82'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Э. Элиа
79'
Желтая карточка
А. Хант
78'
Вторая желтая
А. Лукимия-Мулонготи
77'
75'
Желтая карточка
А. Ламбертц
74'
Желтая карточка
Ф. Гифер
67'
Замена
Н. Рафаэль
️️️️
К. Илсе
55'
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
Р. Гарбущевски
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Л. Шмитц
51'
37'
Желтая карточка
К. Илсе
Желтая карточка
А. Лукимия-Мулонготи
36'
Желтая карточка
М. Арнаутович
34'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Лангенеке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
29
Хуанан
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-3-1-2
1
Милиц
26
Шмитц
19
Папастатопулос
21
Лукимия-Мулонготи
23
Гебре Селасси
11
Элиа
14
Хант
16
Юнузович
7
Де Брюйне
18
Петерсен
7
Арнаутович
4-4-2
13
Гифер
28
Левелс
29
Хуанан
15
ван ден Берг
6
Лангенеке
7
Гарбущевски
11
Беллингаузен
13
Бодзек
17
Ламбертц
10
Крузе
10
Илсе
7
Арнаутович
4
Предль
4
Предль
7
Арнаутович
18
Петерсен
17
Акпала
17
Акпала
18
Петерсен
11
Элиа
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Элиа
15
ван ден Берг
9
Вегкамп
9
Вегкамп
15
ван ден Берг
10
Илсе
11
Рафаэль
11
Рафаэль
10
Илсе
7
Гарбущевски
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
7
Гарбущевски
Остались в запасе
Вердер
Фортуна
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Вердер - Фортуна
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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