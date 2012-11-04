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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фортуна
Байер - Фортуна: обзор матча 04 ноября 2012
Байер
04.11.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Фортуна
16'
С. Сэм
41'
А. Шюррле
66'
Г. Кастро
40'
Н. Рафаэль
86'
А. Бодзек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фортуна
90'
+3
Желтая карточка
Й. Лангенеке
Замена
Д. Кор
️️️️
Г. Кастро
89'
86'
ГОЛ! 3:2!
А. Бодзек
85'
Желтая карточка
Р. Крузе
81'
Замена
Г. Вегкамп
️️️️
Й. ван ден Берг
71'
Замена
К. Илсе
️️️️
А. Ламбертц
Замена
Й. Хегелер
️️️️
А. Шюррле
69'
ГОЛ! 3:1!
Г. Кастро
Пас отдал
Д. Карвахаль
66'
Красная карточка
С. Рольфес
65'
Замена
С. Рольфес
️️️️
С. Сэм
63'
46'
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
Н. Рафаэль
ГОЛ! 2:1!
А. Шюррле
41'
40'
ГОЛ! 1:1!
Н. Рафаэль
Пас отдал
А. Беллингаузен
ГОЛ! 1:0!
С. Сэм
Пас отдал
Ш. Кисслинг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
9
Окан Айдын
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
3-2-3-1
1
Ренсинг
7
Райнарц
21
Топрак
2
Фридрих
21
Хосогаи
8
Бендер
8
Кастро
20
Шюррле
33
Сэм
11
Кисслинг
4-3-3
13
Гифер
28
Левелс
6
Лангенеке
15
ван ден Берг
29
Хуанан
17
Ламбертц
11
Беллингаузен
13
Бодзек
10
Крузе
9
Шахин
11
Рафаэль
20
Шюррле
13
Хегелер
13
Хегелер
20
Шюррле
8
Кастро
31
Кор
31
Кор
8
Кастро
33
Сэм
6
Рольфес
6
Рольфес
33
Сэм
17
Ламбертц
10
Илсе
10
Илсе
17
Ламбертц
15
ван ден Берг
9
Вегкамп
9
Вегкамп
15
ван ден Берг
11
Рафаэль
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
11
Рафаэль
Остались в запасе
Байер
Фортуна
9
Окан Айдын
ЦФ
11
Карлиньос
ЦЗ
1
Давид Йеллделл
ВР
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
9
Окан Айдын
ЦФ
11
Карлиньос
ЦЗ
1
Давид Йеллделл
ВР
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Байер - Фортуна
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
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