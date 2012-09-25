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Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Фортуна
Гройтер Фюрт - Фортуна: обзор матча 25 сентября 2012
Гройтер Фюрт
25.09.2012, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Фортуна
26'
О. Финк
34'
К. Илсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Фортуна
90'
Замена
А. Беллингаузен
️️️️
К. Илсе
Желтая карточка
М. Маврай
84'
Замена
Д. Асамоа
️️️️
Эду
74'
71'
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Д. Шахин
Желтая карточка
Б. Нехриг
70'
63'
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
Р. Крузе
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Т. Пектюрк
46'
Замена
Э. Приб
️️️️
Ш. Фюрстнер
46'
37'
Желтая карточка
А. Бодзек
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Илсе
Пас отдал
А. Ламбертц
26'
ГОЛ! 0:1!
О. Финк
Пас отдал
Й. ван ден Берг
5'
Желтая карточка
Д. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
34
Тайфун Пектюрк
ЦП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
3-4-1-2
31
Грюн
19
Кляйне
7
Нехриг
3
Маврай
6
Шмидтгаль
8
Фюрстнер
6
Пецос
34
Пектюрк
23
Сарарер
16
Эду
33
Аземи
4-3-3
13
Гифер
28
Левелс
15
ван ден Берг
13
Малезас
6
Лангенеке
17
Ламбертц
13
Бодзек
7
Финк
10
Крузе
10
Илсе
9
Шахин
34
Пектюрк
21
Баба
21
Баба
34
Пектюрк
8
Фюрстнер
7
Приб
7
Приб
8
Фюрстнер
16
Эду
18
Асамоа
18
Асамоа
16
Эду
10
Илсе
11
Беллингаузен
11
Беллингаузен
10
Илсе
10
Крузе
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
10
Крузе
9
Шахин
27
Райзингер
27
Райзингер
9
Шахин
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Фортуна
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
29
Хуанан
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
Остались в запасе
29
Хуанан
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Гройтер Фюрт - Фортуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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