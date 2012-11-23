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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Гамбург
Фортуна - Гамбург: обзор матча 23 ноября 2012
Фортуна
23.11.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
45+2'
Р. Крузе
64'
Ш. Райзингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Гамбург
85'
Желтая карточка
Т. Арслан
85'
Замена
Р. Теше
️️️️
Т. Арслан
Замена
К. Илсе
️️️️
Р. Крузе
84'
Желтая карточка
А. Ламбертц
80'
Желтая карточка
Н. Рафаэль
78'
74'
Замена
А. Руднев
️️️️
М. Бадель
ГОЛ! 2:0!
Ш. Райзингер
64'
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Р. Гарбущевски
58'
52'
Желтая карточка
М. Байстер
48'
Желтая карточка
М. Мансьенн
ГОЛ! 1:0!
Р. Крузе
Пас отдал
А. Ламбертц
45'
+2
Замена
Л. Балогун
️️️️
Й. Лангенеке
42'
32'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
29
Хуанан
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
8
Андре Фомичёв
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
4-4-2
13
Гифер
6
Лангенеке
29
Хуанан
15
ван ден Берг
28
Левелс
17
Ламбертц
11
Беллингаузен
13
Бодзек
7
Гарбущевски
10
Крузе
11
Рафаэль
4-2-2-2
15
Адлер
2
Дикмайер
28
Мансьенн
3
Аого
16
Вестерманн
47
Бадель
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
7
Сон
9
Байстер
33
Берг
10
Крузе
10
Илсе
10
Илсе
10
Крузе
6
Лангенеке
27
Балогун
27
Балогун
6
Лангенеке
7
Гарбущевски
27
Райзингер
27
Райзингер
7
Гарбущевски
30
Арслан
8
Теше
8
Теше
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
8
Ринкон
8
Ринкон
8
ван дер Ваарт
47
Бадель
9
Руднев
9
Руднев
47
Бадель
Остались в запасе
Фортуна
Гамбург
8
Андре Фомичёв
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
8
Андре Фомичёв
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Фортуна - Гамбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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