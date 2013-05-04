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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фортуна
Айнтрахт - Фортуна: обзор матча 04 мая 2013
Айнтрахт
04.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
31'
А. Майер
50'
С. Лакич
87'
А. Майер
78'
Д. Шахин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фортуна
Замена
К. Джакпа
️️️️
Ш. Айхнер
89'
ГОЛ! 3:1!
А. Майер
Пас отдал
С. Челоцци
87'
82'
Замена
Р. Теше
️️️️
А. Бодзек
78'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шахин
67'
Желтая карточка
А. Бодзек
Замена
М. Штендера
️️️️
Т. Инуи
67'
59'
Замена
Д. Шахин
️️️️
Ш. Райзингер
59'
Замена
А. Ламбертц
️️️️
О. Финк
ГОЛ! 2:0!
С. Лакич
Пас отдал
Т. Инуи
50'
Замена
С. Челоцци
️️️️
С. Юнг
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
31'
10'
Желтая карточка
С. Малезас
Желтая карточка
М. Русс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Генки Омае
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Айнтрахт
1
Айкут Озер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Кен Илсе
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Николов
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
23
Русс
5
Очипка
2
Юнг
14
Майер
17
Роде
29
Айхнер
14
Инуи
29
Лакич
4-4-2
13
Гифер
28
Левелс
6
Лангенеке
13
Малезас
29
Хуанан
10
Омае
7
Финк
13
Бодзек
11
Беллингаузен
10
Крузе
27
Райзингер
29
Айхнер
15
Джакпа
15
Джакпа
29
Айхнер
2
Юнг
22
Челоцци
22
Челоцци
2
Юнг
14
Инуи
18
Штендера
18
Штендера
14
Инуи
7
Финк
17
Ламбертц
17
Ламбертц
7
Финк
27
Райзингер
9
Шахин
9
Шахин
27
Райзингер
13
Бодзек
8
Теше
8
Теше
13
Бодзек
Остались в запасе
Айнтрахт
Фортуна
1
Айкут Озер
ВР
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
1
Айкут Озер
ВР
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Остались в запасе
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Айнтрахт - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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