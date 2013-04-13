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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Вердер
Фортуна - Вердер: обзор матча 13 апреля 2013
Фортуна
13.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
2'
Ш. Райзингер
48'
Ш. Райзингер
16'
З. Юнузович
71'
М. Латка (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Вердер
Замена
И. Пауревич
️️️️
Д. Шахин
85'
83'
Желтая карточка
М. Павлович
Замена
Г. Омае
️️️️
Ш. Райзингер
81'
71'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Латка
63'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Ф. Кроос
ГОЛ! 2:1!
Ш. Райзингер
Пас отдал
А. Ламбертц
48'
Желтая карточка
Р. Крузе
32'
16'
ГОЛ! 1:1!
З. Юнузович
Пас отдал
К. Де Брюйне
8'
Желтая карточка
М. Арнаутович
6'
Желтая карточка
Ф. Кроос
ГОЛ! 1:0!
Ш. Райзингер
Пас отдал
Р. Крузе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Генки Омае
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
34
Александар Стеванович
ЛП
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
0
Макс Вегнер
ЦФ
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
4-3-3
13
Гифер
31
Латка
15
ван ден Берг
27
Балогун
13
Малезас
17
Ламбертц
11
Беллингаузен
7
Финк
10
Крузе
27
Райзингер
9
Шахин
4-3-1-2
1
Милиц
23
Гебре Селасси
4
Павлович
4
Предль
21
Лукимия-Мулонготи
23
Кроос
44
Баргфреде
16
Юнузович
7
Де Брюйне
7
Арнаутович
18
Петерсен
27
Райзингер
10
Омае
10
Омае
27
Райзингер
9
Шахин
29
Пауревич
29
Пауревич
9
Шахин
23
Кроос
11
Элиа
11
Элиа
23
Кроос
Остались в запасе
Фортуна
Вердер
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
10
Кен Илсе
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
0
Макс Вегнер
ЦФ
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
34
Александар Стеванович
ЛП
9
Озкан Йилдырим
ЛП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
10
Кен Илсе
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Остались в запасе
0
Макс Вегнер
ЦФ
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
34
Александар Стеванович
ЛП
9
Озкан Йилдырим
ЛП
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Фортуна - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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