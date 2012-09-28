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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Шальке-04
Фортуна - Шальке-04: обзор матча 28 сентября 2012
Фортуна
28.09.2012, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
48'
Д. Шахин
77'
Д. Шахин
13'
К. Хунтелаар
20'
Ж. Матип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Шальке-04
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
О. Финк
83'
80'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
К. Хунтелаар
79'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 2:2!
Д. Шахин
Пас отдал
Т. Левелс
77'
73'
Замена
М. Хегер
️️️️
Д. Джонс
66'
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
К. Илсе
️️️️
А. Воронин
56'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шахин
Пас отдал
А. Воронин
48'
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
А. Бодзек
46'
Желтая карточка
Й. Лангенеке
35'
20'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Матип
Пас отдал
К. Фукс
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Б. Хеведес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
10
Кен Илсе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
4-3-3
13
Гифер
6
Лангенеке
13
Малезас
15
ван ден Берг
28
Левелс
17
Ламбертц
7
Финк
13
Бодзек
10
Крузе
0
Воронин
9
Шахин
4-1-3-2
1
Уннершталь
32
Матип
14
Пападопулос
5
Хеведес
28
Фукс
33
Нойштедтер
13
Джонс
90
Холтби
10
Барнетта
21
Хунтелаар
17
Афеллай
0
Воронин
10
Илсе
10
Илсе
0
Воронин
7
Финк
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
7
Финк
13
Бодзек
27
Райзингер
27
Райзингер
13
Бодзек
10
Барнетта
7
Дракслер
7
Дракслер
10
Барнетта
13
Джонс
6
Хегер
6
Хегер
13
Джонс
21
Хунтелаар
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Фортуна
Шальке-04
29
Хуанан
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
Главный тренер
Норберт Майер
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
29
Хуанан
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Фортуна - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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