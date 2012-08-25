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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фортуна
Аугсбург - Фортуна: обзор матча 25 августа 2012
Аугсбург
25.08.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Фортуна
68'
Д. Шахин
79'
Д. Шахин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фортуна
90'
+2
Замена
Хуанан
️️️️
А. Воронин
83'
Замена
Р. Гарбущевски
️️️️
Р. Крузе
Замена
М. Петржела
️️️️
Н. Мусона
83'
79'
Желтая карточка
Д. Шахин
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шахин
Пас отдал
Р. Крузе
Замена
Т. Оэрль
️️️️
К. Чжа-Чеол
74'
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шахин
Пас отдал
Р. Крузе
Желтая карточка
Д. Сио
63'
60'
Замена
Д. Шахин
️️️️
Н. Рафаэль
Замена
Д. Сио
️️️️
Я. Моравек
46'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
41'
13'
Желтая карточка
А. Бодзек
Желтая карточка
Я. Моравек
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
8
Андре Фомичёв
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
4-4-1-1
1
Йенцш
3
Санко
22
Озтрзолек
2
Верхаг
4
Лангкамп
10
Байер
16
Оттль
10
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
17
Мусона
30
Бансе
4-3-3
13
Гифер
28
Левелс
15
ван ден Берг
13
Малезас
6
Лангенеке
11
Беллингаузен
13
Бодзек
7
Финк
10
Крузе
0
Воронин
11
Рафаэль
10
Ку Чжа-Чеол
20
Оэрль
20
Оэрль
10
Ку Чжа-Чеол
17
Мусона
11
Петржела
11
Петржела
17
Мусона
30
Моравек
13
Сио
13
Сио
30
Моравек
10
Крузе
7
Гарбущевски
7
Гарбущевски
10
Крузе
11
Рафаэль
9
Шахин
9
Шахин
11
Рафаэль
0
Воронин
29
Хуанан
29
Хуанан
0
Воронин
Остались в запасе
Аугсбург
Фортуна
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
10
Кен Илсе
ЦФ
8
Андре Фомичёв
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Остались в запасе
10
Кен Илсе
ЦФ
8
Андре Фомичёв
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Аугсбург - Фортуна
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Аугсбург Арена
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