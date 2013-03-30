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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Байер
Фортуна - Байер: обзор матча 30 марта 2013
Фортуна
30.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 4
Завершен
Байер
41'
Д. Швааб (АГ)
22'
Ш. Кисслинг (П)
62'
А. Шюррле
84'
А. Шюррле
88'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Байер
88'
ГОЛ! 1:4!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Д. Карвахаль
84'
ГОЛ! 1:3!
А. Шюррле
Пас отдал
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
С. Малезас
82'
Замена
К. Илсе
️️️️
А. Ламбертц
79'
73'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Г. Кастро
Замена
Д. Шахин
️️️️
А. Беллингаузен
72'
65'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Сэм
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Шюррле
Замена
Т. Левелс
️️️️
Л. Балогун
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Швааб
41'
Желтая карточка
А. Ламбертц
39'
38'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
Л. Балогун
21'
20'
Желтая карточка
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
7
Оливер Финк
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-1-2
13
Гифер
31
Латка
15
ван ден Берг
13
Малезас
27
Балогун
17
Ламбертц
11
Беллингаузен
8
Теше
14
Болли
10
Крузе
27
Райзингер
3-2-3-1
1
Лено
7
Райнарц
5
Швааб
2
Вольшайд
8
Бендер
17
Бениш
33
Сэм
8
Кастро
20
Шюррле
11
Кисслинг
17
Ламбертц
10
Илсе
10
Илсе
17
Ламбертц
11
Беллингаузен
9
Шахин
9
Шахин
11
Беллингаузен
27
Балогун
28
Левелс
28
Левелс
27
Балогун
8
Кастро
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Кастро
33
Сэм
13
Хегелер
13
Хегелер
33
Сэм
Остались в запасе
Фортуна
Байер
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
7
Оливер Финк
ЦП
Главный тренер
Норберт Майер
1
Давид Йеллделл
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
7
Оливер Финк
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Фортуна - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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