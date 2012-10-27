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Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Вольфсбург
Фортуна - Вольфсбург: обзор матча 27 октября 2012
Фортуна
27.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Вольфсбург
71'
Й. Лангенеке (П)
50'
Б. Дост
54'
И. Олич
64'
Б. Дост
78'
Диего (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Вольфсбург
86'
Замена
С. Лакич
️️️️
Б. Дост
86'
Замена
Т. Каленберг
️️️️
Я. Полак
Желтая карточка
К. Илсе
82'
82'
Замена
Р. Родригес
️️️️
И. Олич
Вторая желтая
О. Финк
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Диего
Замена
К. Илсе
️️️️
Й. ван ден Берг
75'
72'
Желтая карточка
Жозуэ
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Й. Лангенеке
71'
64'
ГОЛ! 0:3!
Б. Дост
Пас отдал
М. Хасебе
Желтая карточка
О. Финк
59'
Замена
Н. Рафаэль
️️️️
А. Бодзек
56'
Замена
Р. Гарбущевски
️️️️
Д. Шахин
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
И. Олич
Пас отдал
Диего
50'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
И. Олич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
22
Ча Ду Ри
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-3-3
13
Гифер
29
Хуанан
6
Лангенеке
15
ван ден Берг
28
Левелс
17
Ламбертц
7
Финк
13
Бодзек
10
Крузе
0
Воронин
9
Шахин
3-3-1-1-2
16
Бенальо
23
Фагнер
27
Налдо
24
Кьер
20
Хасебе
7
Жозуэ
4
Шефер
8
Полак
10
Диего
12
Дост
40
Олич
15
ван ден Берг
10
Илсе
10
Илсе
15
ван ден Берг
9
Шахин
7
Гарбущевски
7
Гарбущевски
9
Шахин
13
Бодзек
11
Рафаэль
11
Рафаэль
13
Бодзек
40
Олич
13
Родригес
13
Родригес
40
Олич
8
Полак
7
Каленберг
7
Каленберг
8
Полак
12
Дост
29
Лакич
29
Лакич
12
Дост
Остались в запасе
Фортуна
Вольфсбург
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
22
Ча Ду Ри
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
22
Ча Ду Ри
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Фортуна - Вольфсбург
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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