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Ганновер-96 - Фортуна
Ганновер-96 - Фортуна: обзор матча 18 мая 2013
Ганновер-96
18.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Фортуна
36'
М. Диуф
61'
Д. Я Конан
76'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Фортуна
Замена
Л. Андреасен
️️️️
С. Пинту
79'
77'
Замена
К. Илсе
️️️️
И. Пауревич
76'
Желтая карточка
И. Пауревич
ГОЛ! 3:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
Л. Штиндль
76'
Замена
К. Хагги
️️️️
М. Эггиманн
72'
68'
Замена
Р. Крузе
️️️️
М. Болли
65'
Желтая карточка
Й. ван ден Берг
Замена
Л. Штиндль
️️️️
А. Хоффманн
65'
ГОЛ! 2:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
М. Диуф
61'
57'
Желтая карточка
Й. Лангенеке
52'
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
О. Финк
Желтая карточка
М. Диуф
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
С. Черундоло
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
2
Кристиан Вебер
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
29
Иван Пауревич
ОП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
29
Хуанан
ЦЗ
14
Бруно Соарес
ЦЗ
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-2-3-2
20
Цилер
5
Джуру
4
Хоффманн
5
Эггиманн
6
Черундоло
2
Сакаи
34
Рауш
18
Пинту
24
Пандер
11
Конан
92
Диуф
3-1-4-1-1
13
Гифер
6
Лангенеке
2
Вебер
15
ван ден Берг
29
Пауревич
17
Ламбертц
7
Финк
13
Бодзек
11
Беллингаузен
14
Болли
9
Шахин
4
Хоффманн
13
Штиндль
13
Штиндль
4
Хоффманн
5
Эггиманн
5
Хагги
5
Хагги
5
Эггиманн
18
Пинту
2
Андреасен
2
Андреасен
18
Пинту
29
Пауревич
10
Илсе
10
Илсе
29
Пауревич
14
Болли
10
Крузе
10
Крузе
14
Болли
7
Финк
27
Райзингер
27
Райзингер
7
Финк
Остались в запасе
Ганновер-96
Фортуна
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
29
Хуанан
ЦЗ
14
Бруно Соарес
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
29
Хуанан
ЦЗ
14
Бруно Соарес
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Ганновер-96 - Фортуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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