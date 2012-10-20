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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Бавария
Фортуна - Бавария: обзор матча 20 октября 2012
Фортуна
20.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 5
Завершен
Бавария
28'
М. Манджукич
36'
Л. Густаво
55'
Т. Мюллер
86'
Т. Мюллер
87'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Бавария
87'
ГОЛ! 0:5!
Рафинья
Пас отдал
Ф. Рибери
86'
ГОЛ! 0:4!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Алаба
82'
Замена
Рафинья
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
Н. Рафаэль
️️️️
Д. Шахин
82'
77'
Замена
Д. Алаба
️️️️
М. Манджукич
70'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Кроос
67'
Желтая карточка
Данте
55'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
А. Воронин
️️️️
Т. Левелс
46'
Замена
А. Беллингаузен
️️️️
К. Илсе
46'
Желтая карточка
Й. ван ден Берг
42'
Желтая карточка
А. Ламбертц
41'
Желтая карточка
Т. Левелс
38'
36'
ГОЛ! 0:2!
Л. Густаво
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
29
Хуанан
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
3-2-2-3
13
Гифер
6
Лангенеке
29
Хуанан
15
ван ден Берг
22
Ча Ду Ри
28
Левелс
17
Ламбертц
13
Бодзек
10
Крузе
10
Илсе
9
Шахин
4-1-3-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
28
Бадштубер
4
Данте
14
Густаво
8
Кроос
31
Швайнштайгер
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
10
Илсе
11
Беллингаузен
11
Беллингаузен
10
Илсе
9
Шахин
11
Рафаэль
11
Рафаэль
9
Шахин
28
Левелс
0
Воронин
0
Воронин
28
Левелс
9
Манджукич
5
Алаба
5
Алаба
9
Манджукич
31
Швайнштайгер
13
Рафинья
13
Рафинья
31
Швайнштайгер
8
Кроос
88
Мартинес
88
Мартинес
8
Кроос
Остались в запасе
Фортуна
Бавария
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Фортуна - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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