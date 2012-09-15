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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фортуна
Штутгарт - Фортуна: обзор матча 15 сентября 2012
Штутгарт
15.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Фортуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фортуна
90'
Замена
А. Беллингаузен
️️️️
А. Ламбертц
Замена
С. Оказаки
️️️️
Т. Хайнал
86'
80'
Замена
Р. Альмер
️️️️
Ф. Гифер
77'
Замена
К. Илсе
️️️️
А. Воронин
Замена
А. Бока
️️️️
К. Молинаро
46'
Замена
З. Кузманович
️️️️
Т. Хогланд
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ПЗ
6
Вилльям Квист
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
32
Бастиан Мюллер
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Ульрайх
3
Молинаро
3
Родригес
2
Хогланд
5
Нидермайер
6
Квист
15
Хайнал
4
Гентнер
22
Харник
8
Торун
18
Какау
4-3-3
13
Гифер
28
Левелс
15
ван ден Берг
13
Малезас
6
Лангенеке
17
Ламбертц
13
Бодзек
7
Финк
10
Крузе
0
Воронин
9
Шахин
3
Молинаро
15
Бока
15
Бока
3
Молинаро
2
Хогланд
8
Кузманович
8
Кузманович
2
Хогланд
15
Хайнал
30
Оказаки
30
Оказаки
15
Хайнал
0
Воронин
10
Илсе
10
Илсе
0
Воронин
17
Ламбертц
11
Беллингаузен
11
Беллингаузен
17
Ламбертц
13
Гифер
1
Альмер
1
Альмер
13
Гифер
Остались в запасе
Штутгарт
Фортуна
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
32
Бастиан Мюллер
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Остались в запасе
32
Бастиан Мюллер
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Штутгарт - Фортуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
МХПАрена
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