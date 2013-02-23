Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Фортуна
Шальке-04 - Фортуна: обзор матча 23 февраля 2013
Шальке-04
23.02.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
29'
Ж. Матип
81'
Ж. Матип
56'
А. Беллингаузен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фортуна
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Гифер
89'
Замена
К. Илсе
️️️️
А. Беллингаузен
84'
Замена
Г. Омае
️️️️
А. Бодзек
Замена
К. Метцельдер
️️️️
М. Хегер
84'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Матип
Пас отдал
М. Бастос
81'
Замена
М. Майер
️️️️
Р. Нойштедтер
80'
Замена
Раффаэл
️️️️
Ю. Дракслер
66'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Беллингаузен
Пас отдал
А. Ламбертц
Желтая карточка
Д. Джонс
41'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матип
Пас отдал
Д. Джонс
29'
20'
Желтая карточка
А. Бодзек
12'
Замена
Д. Шахин
️️️️
Ш. Райзингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
10
Генки Омае
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Кен Илсе
ЦФ
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Хильдебранд
5
Колашинац
5
Хеведес
32
Матип
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Бастос
13
Джонс
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
4-5-1
13
Гифер
15
ван ден Берг
27
Балогун
13
Малезас
31
Латка
11
Беллингаузен
7
Финк
8
Теше
13
Бодзек
17
Ламбертц
27
Райзингер
6
Хегер
21
Метцельдер
21
Метцельдер
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Майер
7
Майер
33
Нойштедтер
7
Дракслер
11
Раффаэл
11
Раффаэл
7
Дракслер
27
Райзингер
9
Шахин
9
Шахин
27
Райзингер
13
Бодзек
10
Омае
10
Омае
13
Бодзек
11
Беллингаузен
10
Илсе
10
Илсе
11
Беллингаузен
Остались в запасе
Шальке-04
Фортуна
1
Ральф Ферманн
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Остались в запасе
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Шальке-04 - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Фортуна
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+