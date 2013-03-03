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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Майнц
Фортуна - Майнц: обзор матча 03 марта 2013
Фортуна
03.03.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
6'
Б. Свенссон (АГ)
41'
И. Класнич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Майнц
Замена
О. Финк
️️️️
А. Ламбертц
90'
Желтая карточка
Н. Рафаэль
88'
Желтая карточка
А. Ламбертц
82'
80'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ш. Паркер
70'
Желтая карточка
Н. Мюллер
Замена
Н. Рафаэль
️️️️
Д. Шахин
60'
Замена
М. Болли
️️️️
Р. Теше
60'
46'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
И. Класнич
41'
ГОЛ! 1:1!
И. Класнич
38'
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Р. Забавник
Желтая карточка
М. Латка
20'
15'
Желтая карточка
Р. Забавник
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Свенссон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фортуна
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Генки Омае
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-4-2
13
Гифер
31
Латка
13
Малезас
15
ван ден Берг
27
Балогун
11
Беллингаузен
13
Бодзек
8
Теше
17
Ламбертц
10
Крузе
9
Шахин
4-1-3-1-1
28
Веткло
3
Поспех
4
Новески
2
Свенссон
8
Забавник
14
Баумгартлингер
25
Зимлинг
9
Паркер
23
Иваншиц
10
Малли
39
Класнич
9
Шахин
11
Рафаэль
11
Рафаэль
9
Шахин
8
Теше
14
Болли
14
Болли
8
Теше
17
Ламбертц
7
Финк
7
Финк
17
Ламбертц
39
Класнич
9
Мюллер
9
Мюллер
39
Класнич
8
Забавник
33
Калиджиури
33
Калиджиури
8
Забавник
9
Паркер
11
Салаи
11
Салаи
9
Паркер
Остались в запасе
Фортуна
Майнц
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
10
Генки Омае
ЦП
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Норберт Майер
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
10
Генки Омае
ЦП
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Фортуна - Майнц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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