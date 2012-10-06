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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фортуна
Майнц - Фортуна: обзор матча 06 октября 2012
Майнц
06.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Фортуна
85'
Н. Новески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фортуна
ГОЛ! 1:0!
Н. Новески
Пас отдал
А. Иваншиц
85'
80'
Замена
Хуанан
️️️️
Д. Шахин
78'
Вторая желтая
О. Финк
72'
Замена
А. Воронин
️️️️
К. Илсе
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Н. Мюллер
72'
64'
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
А. Беллингаузен
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
56'
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
51'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ю. Полански
46'
45'
Желтая карточка
Р. Крузе
42'
Желтая карточка
Д. Шахин
Желтая карточка
Ж. Диас
42'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Н. Бунгерт
40'
Желтая карточка
Н. Новески
23'
22'
Желтая карточка
О. Финк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
15
Диас
26
Бунгерт
4
Новески
3
Поспех
14
Баумгартлингер
9
Мюллер
8
Полански
23
Иваншиц
19
Сото
11
Салаи
4-3-3
13
Гифер
28
Левелс
13
Малезас
15
ван ден Берг
6
Лангенеке
11
Беллингаузен
7
Финк
13
Бодзек
10
Крузе
10
Илсе
9
Шахин
26
Бунгерт
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
26
Бунгерт
9
Мюллер
33
Калиджиури
33
Калиджиури
9
Мюллер
8
Полански
10
Малли
10
Малли
8
Полански
9
Шахин
29
Хуанан
29
Хуанан
9
Шахин
11
Беллингаузен
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
11
Беллингаузен
10
Илсе
0
Воронин
0
Воронин
10
Илсе
Остались в запасе
Майнц
Фортуна
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Майнц - Фортуна
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Мева Арена
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