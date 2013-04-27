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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Боруссия Д
Фортуна - Боруссия Д: обзор матча 27 апреля 2013
Фортуна
27.04.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
88'
А. Бодзек
20'
Н. Шахин
70'
Я. Блащиковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Боруссия Д
Желтая карточка
А. Бодзек
89'
ГОЛ! 1:2!
А. Бодзек
Пас отдал
А. Беллингаузен
88'
87'
Желтая карточка
М. Хуммельс
79'
Замена
М. Ройс
️️️️
Й. Хофманн
Желтая карточка
Ш. Райзингер
74'
70'
ГОЛ! 0:2!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Н. Шахин
69'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Л. Биттенкурт
69'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Ляйтнер
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
К. Илсе
64'
Желтая карточка
Й. ван ден Берг
56'
51'
Желтая карточка
Ю. Шибер
Желтая карточка
К. Илсе
50'
Желтая карточка
Р. Крузе
40'
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шахин
Пас отдал
М. Ляйтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
7
Оливер Финк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-3-3
13
Гифер
31
Латка
27
Балогун
13
Малезас
15
ван ден Берг
17
Ламбертц
11
Беллингаузен
13
Бодзек
10
Крузе
9
Шахин
10
Илсе
2-1-4-2-1
22
Лангерак
15
Хуммельс
28
Сантана
5
Кель
21
Кирх
8
Шахин
78
Ляйтнер
6
Гросскройц
7
Хофманн
32
Биттенкурт
20
Шибер
10
Илсе
27
Райзингер
27
Райзингер
10
Илсе
7
Хофманн
18
Ройс
18
Ройс
7
Хофманн
78
Ляйтнер
16
Блащиковски
16
Блащиковски
78
Ляйтнер
32
Биттенкурт
9
Левандовски
9
Левандовски
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Фортуна
Боруссия Д
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
7
Оливер Финк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Норберт Майер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
7
Оливер Финк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фортуна - Боруссия Д
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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