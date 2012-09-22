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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Фрайбург
Фортуна - Фрайбург: обзор матча 22 сентября 2012
Фортуна
22.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Фрайбург
90'
+1
Желтая карточка
Й. Флум
90'
+1
Желтая карточка
М. Муйджа
Желтая карточка
А. Беллингаузен
90'
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
А. Воронин
80'
78'
Замена
Й. Флум
️️️️
К. Геде
74'
Замена
С. Фрайс
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Н. Рафаэль
️️️️
Д. Шахин
71'
Замена
А. Беллингаузен
️️️️
А. Бодзек
63'
Желтая карточка
Т. Левелс
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
22
Ча Ду Ри
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
33
Марко Терраццино
ЦФ
4-3-3
13
Гифер
6
Лангенеке
13
Малезас
15
ван ден Берг
28
Левелс
17
Ламбертц
13
Бодзек
7
Финк
10
Крузе
0
Воронин
9
Шахин
3-2-3-1-1
1
Бауманн
3
Дианье
28
Гинтер
25
Сорг
23
Муйджа
7
Шмид
16
Макиади
23
Шустер
31
Геде
20
Калиджиури
10
Крузе
13
Бодзек
11
Беллингаузен
11
Беллингаузен
13
Бодзек
9
Шахин
11
Рафаэль
11
Рафаэль
9
Шахин
0
Воронин
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
0
Воронин
31
Геде
23
Флум
23
Флум
31
Геде
20
Калиджиури
9
Фрайс
9
Фрайс
20
Калиджиури
Остались в запасе
Фортуна
Фрайбург
10
Кен Илсе
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
10
Кен Илсе
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Фортуна - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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