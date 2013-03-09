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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фортуна
Бавария - Фортуна: обзор матча 09 марта 2013
Бавария
09.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Фортуна
45'
Т. Мюллер
73'
Ф. Рибери
86'
Д. Боатенг
16'
М. Болли
71'
А. Ламбертц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фортуна
88'
Желтая карточка
А. Беллингаузен
ГОЛ! 3:2!
Д. Боатенг
Пас отдал
Ф. Лам
86'
75'
Замена
Д. Шахин
️️️️
А. Ламбертц
ГОЛ! 2:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
К. Писарро
73'
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Мюллер
72'
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Ламбертц
Пас отдал
О. Финк
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Кроос
68'
64'
Замена
О. Финк
️️️️
М. Болли
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
61'
Желтая карточка
Л. Густаво
58'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Лам
45'
38'
Желтая карточка
М. Латка
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Болли
Пас отдал
А. Ламбертц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Бавария
22
Том Штарке
ВР
4
Данте
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Фортуна
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
10
Генки Омае
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
14
Густаво
7
Рибери
31
Швайнштайгер
8
Кроос
13
Мюллер
9
Манджукич
4-4-1-1
13
Гифер
15
ван ден Берг
13
Малезас
27
Балогун
31
Латка
17
Ламбертц
13
Бодзек
8
Теше
11
Беллингаузен
14
Болли
10
Крузе
8
Кроос
10
Шакири
10
Шакири
8
Кроос
13
Мюллер
14
Писарро
14
Писарро
13
Мюллер
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
17
Ламбертц
9
Шахин
9
Шахин
17
Ламбертц
14
Болли
7
Финк
7
Финк
14
Болли
Остались в запасе
Бавария
Фортуна
22
Том Штарке
ВР
4
Данте
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Генки Омае
ЦП
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
4
Данте
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
Остались в запасе
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Генки Омае
ЦП
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Бавария - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Альянц Арена
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Фортуна
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