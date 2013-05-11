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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Нюрнберг
Фортуна - Нюрнберг: обзор матча 11 мая 2013
Фортуна
11.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Нюрнберг
22'
Х. Балич (АГ)
58'
Р. Мак
64'
М. Платтенхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Нюрнберг
Желтая карточка
А. Бодзек
87'
81'
Замена
Н. Корчовски
️️️️
М. Мендлер
Желтая карточка
Т. Левелс
75'
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Р. Крузе
67'
64'
ГОЛ! 1:2!
М. Платтенхардт
Желтая карточка
Й. Лангенеке
63'
Замена
О. Финк
️️️️
Р. Теше
60'
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мак
Пас отдал
Т. Клозе
Желтая карточка
Р. Крузе
51'
46'
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
А. Эссвайн
Замена
М. Болли
️️️️
А. Ламбертц
46'
28'
Желтая карточка
Б. Дабанли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Балич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
29
Хуанан
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Генки Омае
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Му Канадзаки
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-4-2
13
Гифер
6
Лангенеке
15
ван ден Берг
13
Малезас
28
Левелс
17
Ламбертц
8
Теше
13
Бодзек
11
Беллингаузен
10
Крузе
9
Шахин
3-4-2-1
1
Шефер
5
Дабанли
5
Клозе
22
Пинола
35
Эссвайн
3
Симонс
5
Балич
8
Франтц
11
Мендлер
21
Мак
17
Пекхарт
17
Ламбертц
14
Болли
14
Болли
17
Ламбертц
8
Теше
7
Финк
7
Финк
8
Теше
10
Крузе
27
Райзингер
27
Райзингер
10
Крузе
11
Мендлер
4
Корчовски
4
Корчовски
11
Мендлер
35
Эссвайн
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
35
Эссвайн
Остались в запасе
Фортуна
Нюрнберг
10
Генки Омае
ЦП
29
Хуанан
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
Главный тренер
Норберт Майер
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
33
Му Канадзаки
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Остались в запасе
10
Генки Омае
ЦП
29
Хуанан
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
Остались в запасе
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
33
Му Канадзаки
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Михаэль Визингер
Статистика матча Фортуна - Нюрнберг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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