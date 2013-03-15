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Вольфсбург - Фортуна
Вольфсбург - Фортуна: обзор матча 15 марта 2013
Вольфсбург
15.03.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
52'
И. Олич
37'
М. Болли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фортуна
88'
Желтая карточка
Р. Теше
88'
Замена
Г. Омае
️️️️
Р. Крузе
Желтая карточка
Й. Ороско
84'
82'
Желтая карточка
С. Малезас
75'
Замена
Д. Шахин
️️️️
М. Болли
Замена
М. Шефер
️️️️
Т. Каленберг
74'
ГОЛ! 1:1!
И. Олич
Пас отдал
Й. Ороско
52'
46'
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
К. Илсе
Замена
Б. Дост
️️️️
Фагнер
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Болли
Пас отдал
Р. Крузе
Желтая карточка
Жозуэ
17'
Замена
Жозуэ
️️️️
Я. Полак
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Фортуна
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Генки Омае
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-2-3-2
16
Бенальо
23
Фагнер
24
Кьер
20
Виейринья
13
Родригес
39
Мадлунг
28
Треш
7
Каленберг
8
Полак
30
Ороско
40
Олич
4-3-1-2
13
Гифер
13
Малезас
15
ван ден Берг
27
Балогун
31
Латка
11
Беллингаузен
8
Теше
13
Бодзек
14
Болли
10
Крузе
10
Илсе
7
Каленберг
4
Шефер
4
Шефер
7
Каленберг
8
Полак
7
Жозуэ
7
Жозуэ
8
Полак
23
Фагнер
12
Дост
12
Дост
23
Фагнер
10
Крузе
10
Омае
10
Омае
10
Крузе
14
Болли
9
Шахин
9
Шахин
14
Болли
10
Илсе
27
Райзингер
27
Райзингер
10
Илсе
Остались в запасе
Вольфсбург
Фортуна
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Остались в запасе
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Вольфсбург - Фортуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фольксваген
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