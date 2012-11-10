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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Хоффенхайм
Фортуна - Хоффенхайм: обзор матча 10 ноября 2012
Фортуна
10.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
4'
Р. Крузе
40'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Хоффенхайм
90'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Хоселу
Замена
А. Воронин
️️️️
К. Илсе
85'
Желтая карточка
Т. Левелс
77'
77'
Замена
В. Грифо
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Р. Гарбущевски
66'
Замена
А. Ламбертц
️️️️
О. Финк
66'
53'
Замена
Д. Томалья
️️️️
Т. Усами
51'
Вторая желтая
М. Комппер
47'
Желтая карточка
М. Комппер
40'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
Пас отдал
А. Бек
33'
Желтая карточка
Р. Фирмино
ГОЛ! 1:0!
Р. Крузе
Пас отдал
Р. Гарбущевски
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
29
Хуанан
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Хоффенхайм
1
Тим Визе
ВР
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
4-4-2
13
Гифер
6
Лангенеке
29
Хуанан
15
ван ден Берг
28
Левелс
11
Беллингаузен
13
Бодзек
7
Финк
7
Гарбущевски
10
Крузе
10
Илсе
3-4-3
1
Визе
5
Йенсен
32
Бек
5
Комппер
19
Уильямс
13
Руди
33
Усами
19
Джонсон
9
Фирмино
31
Фолланд
13
Хоселу
7
Финк
17
Ламбертц
17
Ламбертц
7
Финк
10
Илсе
0
Воронин
0
Воронин
10
Илсе
7
Гарбущевски
27
Райзингер
27
Райзингер
7
Гарбущевски
9
Фирмино
32
Грифо
32
Грифо
9
Фирмино
13
Хоселу
9
Дердийок
9
Дердийок
13
Хоселу
33
Усами
7
Томалья
7
Томалья
33
Усами
Остались в запасе
Фортуна
Хоффенхайм
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
1
Коэн Кастелс
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Фортуна - Хоффенхайм
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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