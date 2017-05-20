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Адриан Ортола
Статистика
Адриан Ортола - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1993 (33)
#13 | Вратарь
182 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
2
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
1 : 1
20.05.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Алавес
3 : 1
14.05.2017
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
1 : 0
07.05.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 4
30.04.2017
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Алавес
0 : 0
27.04.2017
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
23.04.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Алавес
2 : 1
17.04.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
08.04.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Алавес
0 : 1
05.04.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 0
02.04.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 0
18.03.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Алавес
1 : 1
06.03.2017
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2 : 1
01.03.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
2 : 1
25.02.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 1
18.02.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
0 : 6
11.02.2017
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Спортинг
2 : 4
05.02.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
0 : 0
28.01.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
2 : 2
21.01.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
1 : 0
15.01.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 0
08.01.2017
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
1 : 0
16.12.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эйбар
0 : 0
11.12.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Алавес
1 : 1
04.12.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
0 : 2
27.11.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
0 : 1
20.11.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
0 : 1
05.11.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 4
29.10.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
22.10.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 1
16.10.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 1
01.10.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
3 : 1
26.09.2016
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2 : 1
22.09.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 0
19.09.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
1 : 2
10.09.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
28.08.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
1 : 1
21.08.2016
Алавес
Был в запасе
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