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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал Сосьедад
Алавес - Реал Сосьедад: обзор матча 18 марта 2017
Алавес
18.03.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
44'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Реал Сосьедад
90'
+3
Желтая карточка
Х. Рульи
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Гомес
85'
Желтая карточка
М. Гарсия
81'
80'
Желтая карточка
К. Вела
76'
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Гуриди
Замена
К. Сантос
️️️️
Дейверсон
75'
70'
Желтая карточка
Хуанми
70'
Замена
М. Бергара
️️️️
Х. Баутиста
Замена
Э. Мендес
️️️️
О. Ромеро
68'
67'
Вторая желтая
Э. Гранеро
61'
Замена
Хуанми
️️️️
М. Оярсабаль
59'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Дейверсон
56'
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
Т. Эрнандес
44'
Желтая карточка
Р. Эли
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Давид Конча
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
19
Эрнандес
5
Лагвардия
19
Эли
17
Фемения
14
Льоренте
19
Гарсия
10
Ромеро
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
4-3-1-2
28
Рульи
20
Одриосола
3
Гонсалес
16
Навас
17
Бершиче
10
Прието
23
Гранеро
18
Гуриди
21
Оярсабаль
10
Вела
9
Баутиста
10
Ромеро
7
Мендес
7
Мендес
10
Ромеро
11
Гомес
23
Токеро
23
Токеро
11
Гомес
16
Дейверсон
9
Сантос
9
Сантос
16
Дейверсон
9
Баутиста
5
Бергара
5
Бергара
9
Баутиста
18
Гуриди
20
Каналес
20
Каналес
18
Гуриди
21
Оярсабаль
7
Хуанми
7
Хуанми
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Алавес
Реал Сосьедад
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Мендисорроса
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