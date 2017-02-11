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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Барселона
Алавес - Барселона: обзор матча 11 февраля 2017
Алавес
11.02.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
0 : 6
Завершен
Барселона
37'
Л. Суарес
40'
Неймар
59'
Л. Месси
63'
Алексис (АГ)
65'
И. Ракитич
67'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Барселона
Желтая карточка
В. Лагвардия
90'
+3
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Т. Эрнандес
87'
85'
Травма
А. Видаль
72'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Гомеш
67'
ГОЛ! 0:6!
Л. Суарес
66'
Замена
Ж. Альба
️️️️
С. Умтити
65'
ГОЛ! 0:5!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Суарес
64'
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Бускетс
63'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
Алексис
61'
Желтая карточка
И. Ракитич
59'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
58'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
О. Ромеро
️️️️
А. Катай
57'
Замена
К. Фемения
️️️️
Н. Крстичич
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Видаль
6'
Желтая карточка
С. Умтити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
19
Рубен Собрино
ПП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Пачеко
19
Эрнандес
4
Алексис
5
Лагвардия
2
Вигарай
16
Торрес
14
Льоренте
7
Крстичич
19
Собрино
10
Катай
9
Сантос
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
22
Видаль
22
Матье
14
Умтити
12
Динь
5
Бускетс
11
Ракитич
20
Гомеш
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
7
Крстичич
17
Фемения
17
Фемения
7
Крстичич
19
Эрнандес
15
Гарсия
15
Гарсия
19
Эрнандес
10
Катай
10
Ромеро
10
Ромеро
10
Катай
20
Гомеш
6
Роберто
6
Роберто
20
Гомеш
14
Умтити
18
Альба
18
Альба
14
Умтити
5
Бускетс
8
Иньеста
8
Иньеста
5
Бускетс
Остались в запасе
Алавес
Барселона
13
Адриан Ортола
ВР
6
Виктор Камараса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
24
Яспер Силлессен
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
6
Виктор Камараса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Алавес - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Мендисорроса
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