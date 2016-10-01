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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Алавес
Севилья - Алавес: обзор матча 01 октября 2016
Севилья
01.10.2016, суббота, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
74'
В. Бен-Йеддер
90'
В. Бен-Йеддер
84'
В. Лагвардия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Алавес
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
90'
+6
Замена
В. Иборра
️️️️
В. Бен-Йеддер
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Витоло
90'
89'
Желтая карточка
Э. Мендес
84'
ГОЛ! 1:1!
В. Лагвардия
82'
Желтая карточка
К. Фемения
79'
Замена
А. Катай
️️️️
В. Камараса
78'
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Гансо
74'
65'
Желтая карточка
М. Льоренте
Замена
Гансо
️️️️
Л. Вьетто
61'
Замена
П. Сарабия
️️️️
С. Насри
58'
41'
Желтая карточка
Алексис
37'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
Г. Меркадо
33'
29'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Д. Торрес
26'
Замена
А. Пантич
️️️️
К. Фемения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Севилья
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
25
Меркадо
2
Пареха
25
Мариано
15
Н'Зонзи
14
Насри
7
Витоло
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
3-2-4-1
1
Пачеко
19
Эрнандес
4
Алексис
5
Лагвардия
17
Фемения
15
Гарсия
7
Мендес
14
Льоренте
16
Торрес
6
Камараса
16
Дейверсон
10
Бен-Йеддер
10
Иборра
10
Иборра
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
10
Гансо
10
Гансо
10
Вьетто
14
Насри
7
Сарабия
7
Сарабия
14
Насри
6
Камараса
10
Катай
10
Катай
6
Камараса
17
Фемения
2
Пантич
2
Пантич
17
Фемения
16
Торрес
7
Крстичич
7
Крстичич
16
Торрес
Остались в запасе
Севилья
Алавес
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
13
Адриан Ортола
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Севилья - Алавес
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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