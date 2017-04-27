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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эйбар
Алавес - Эйбар: обзор матча 27 апреля 2017
Алавес
27.04.2017, четверг, 20:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Эйбар
Желтая карточка
Р. Эли
87'
Замена
А. Катай
️️️️
Э. Мендес
80'
74'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Кике
Желтая карточка
Т. Эрнандес
72'
Замена
О. Ромеро
️️️️
М. Гарсия
65'
Желтая карточка
З. Феддаль
45'
+1
Замена
Алексис
️️️️
З. Феддаль
45'
Желтая карточка
М. Гарсия
41'
28'
Замена
Й. Родригес
️️️️
А. Гонсалес
26'
Красная карточка
А. Риесго
23'
Желтая карточка
Кике
22'
Желтая карточка
К. Ривера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Дани Гарсия
ПП
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
29
Хосуэ Доррио
ЦП
32
Иманоль Исаса
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
19
Эрнандес
19
Эли
3
Феддаль
17
Фемения
14
Льоренте
19
Гарсия
7
Мендес
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
4-2-2-2
13
Риесго
2
Капа
6
Гальвез
24
Лежен
17
Юнка
14
Дани Гарсия
17
Ривера
8
Гонсалес
14
Инуи
9
Энрих
19
Кике
7
Мендес
10
Катай
10
Катай
7
Мендес
3
Феддаль
4
Алексис
4
Алексис
3
Феддаль
19
Гарсия
10
Ромеро
10
Ромеро
19
Гарсия
8
Гонсалес
13
Родригес
13
Родригес
8
Гонсалес
19
Кике
23
Арбилья
23
Арбилья
19
Кике
Остались в запасе
Алавес
Эйбар
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
29
Хосуэ Доррио
ЦП
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
32
Иманоль Исаса
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
29
Хосуэ Доррио
ЦП
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
32
Иманоль Исаса
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Алавес - Эйбар
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мендисорроса
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