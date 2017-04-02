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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Алавес
Реал - Алавес: обзор матча 02 апреля 2017
Реал
02.04.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 29 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
31'
К. Бензема
85'
Иско
88'
Начо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Алавес
ГОЛ! 3:0!
Начо
88'
87'
Желтая карточка
М. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
Иско
85'
84'
Замена
К. Сантос
️️️️
В. Камараса
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
81'
75'
Замена
А. Катай
️️️️
Э. Мендес
69'
Замена
О. Ромеро
️️️️
И. Гомес
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
68'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
31'
17'
Желтая карточка
Р. Эли
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Р. Варан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЛП
6
Виктор Камараса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
1
Рубен Янес
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
4-2-1-3
1
Касилья
3
Пепе
19
Варан
6
Начо
13
Данило
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
18
Бэйл
4-4-2
1
Пачеко
5
Лагвардия
3
Феддаль
19
Эли
19
Эрнандес
7
Мендес
6
Камараса
19
Гарсия
11
Гомес
23
Токеро
16
Дейверсон
19
Варан
14
Карвахаль
14
Карвахаль
19
Варан
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
7
Мендес
10
Катай
10
Катай
7
Мендес
11
Гомес
10
Ромеро
10
Ромеро
11
Гомес
6
Камараса
9
Сантос
9
Сантос
6
Камараса
Остались в запасе
Реал
Алавес
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
9
Мариано Диас
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
9
Мариано Диас
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Реал - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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