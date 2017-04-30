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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Алавес
Бетис - Алавес: обзор матча 30 апреля 2017
Бетис
30.04.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
1 : 4
Завершен
Алавес
12'
Р. Пардо
48'
Н. Крстичич
54'
Р. Собрино
58'
К. Сантос
90+4'
А. Катай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Алавес
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
А. Катай
Пас отдал
К. Сантос
90'
+3
Желтая карточка
Э. Мендес
Желтая карточка
А. Алегрия
88'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Р. Пардо
83'
82'
Замена
А. Катай
️️️️
Р. Собрино
81'
Желтая карточка
Н. Крстичич
63'
Замена
Э. Мендес
️️️️
О. Ромеро
Замена
М. Науэль
️️️️
А. Манди
63'
60'
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
К. Вигарай
58'
ГОЛ! 1:3!
К. Сантос
Пас отдал
К. Вигарай
54'
ГОЛ! 1:2!
Р. Собрино
Пас отдал
К. Вигарай
48'
ГОЛ! 1:1!
Н. Крстичич
24'
Желтая карточка
Д. Торрес
21'
Желтая карточка
О. Ромеро
19'
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 1:0!
Р. Пардо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЛП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
10
Оскар Ромеро
ПП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
6
Петрос
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
10
Александар Катай
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Адан
22
Дурмиси
2
Пеццелла
14
Тошка
12
Наварро
2
Манди
14
Пардо
25
Себальос
17
Хоакин
15
Алегрия
24
Кастро
3-2-4-1
13
Ортола
2
Вигарай
4
Алексис
3
Феддаль
19
Эли
15
Гарсия
10
Ромеро
16
Торрес
7
Крстичич
19
Собрино
9
Сантос
14
Пардо
5
Брашанац
5
Брашанац
14
Пардо
2
Манди
77
Науэль
77
Науэль
2
Манди
19
Собрино
10
Катай
10
Катай
19
Собрино
2
Вигарай
19
Эрнандес
19
Эрнандес
2
Вигарай
10
Ромеро
7
Мендес
7
Мендес
10
Ромеро
Остались в запасе
Бетис
Алавес
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Бетис - Алавес
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Бенито Вильямарин
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