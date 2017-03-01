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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Алавес
Гранада - Алавес: обзор матча 01 марта 2017
Гранада
01.03.2017, среда, 23:30
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
38'
М. Вакасо
53'
И. Куэнка
57'
В. Камараса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Алавес
90'
Вторая желтая
Алексис
90'
Желтая карточка
Алексис
90'
Красная карточка
А. Катай
Желтая карточка
И. Куэнка
90'
Желтая карточка
С. Ингасон
90'
90'
Желтая карточка
А. Катай
83'
Замена
К. Сантос
️️️️
Н. Крстичич
Замена
А. Малль
️️️️
Э. Эрнандес
82'
Желтая карточка
Э. Эрнандес
81'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
78'
73'
Замена
И. Гомес
️️️️
Дейверсон
Замена
Р. Везо
️️️️
М. Онгла
71'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Перейра
63'
59'
Замена
К. Фемения
️️️️
К. Вигарай
57'
ГОЛ! 2:1!
В. Камараса
ГОЛ! 2:0!
И. Куэнка
53'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Вакасо
38'
30'
Желтая карточка
Д. Торрес
24'
Желтая карточка
О. Ромеро
12'
Желтая карточка
К. Вигарай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
10
Оскар Ромеро
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
16
Даниэль Торрес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Али Малль
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
27
Силва
18
Онгла
15
Ингасон
23
Эрнандес
4
Уче
22
Вакасо
16
Карсела-Гонсалес
8
Перейра
20
Рамос
7
Куэнка
4-3-2-1
1
Пачеко
2
Вигарай
4
Алексис
3
Феддаль
19
Эрнандес
16
Торрес
7
Крстичич
10
Ромеро
6
Камараса
10
Катай
16
Дейверсон
18
Онгла
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
18
Онгла
8
Перейра
20
Фулкье
20
Фулкье
8
Перейра
23
Эрнандес
11
Малль
11
Малль
23
Эрнандес
2
Вигарай
17
Фемения
17
Фемения
2
Вигарай
16
Дейверсон
11
Гомес
11
Гомес
16
Дейверсон
7
Крстичич
9
Сантос
9
Сантос
7
Крстичич
Остались в запасе
Гранада
Алавес
1
Руй Силва
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Гранада - Алавес
6
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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