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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Леганес
Алавес - Леганес: обзор матча 21 января 2017
Алавес
21.01.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
2 : 2
Завершен
Леганес
11'
В. Лагвардия
51'
Э. Мендес
45'
М. Анхель Герреро
84'
П. Инсуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Леганес
90'
+3
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
Алексис
90'
+1
86'
Желтая карточка
Габриэл
Замена
А. Катай
️️️️
В. Камараса
85'
84'
ГОЛ! 2:2!
П. Инсуа
Пас отдал
У. Бустинса
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Гомес
78'
Замена
Д. Торрес
️️️️
Э. Мендес
76'
73'
Замена
У. Лопес
️️️️
В. Диас
62'
Замена
Лусиано
️️️️
Д. Тимор
56'
Замена
А. Шимановски
️️️️
Д. Мачис
ГОЛ! 2:1!
Э. Мендес
Пас отдал
И. Гомес
51'
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Анхель Герреро
Пас отдал
Д. Мачис
Желтая карточка
И. Гомес
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Лагвардия
Пас отдал
М. Льоренте
11'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
18
Габриэл
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
32
Алехандро Мосо
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
19
Эрнандес
2
Вигарай
5
Лагвардия
4
Алексис
14
Льоренте
19
Гарсия
7
Мендес
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
3-3-2-1-1
1
Эррерин
21
Мантовани
5
Бустинса
44
Инсуа
16
Диас
24
Тимор
3
Марин
21
Перес
18
Габриэл
11
Мачис
10
Герреро
6
Камараса
10
Катай
10
Катай
6
Камараса
7
Мендес
16
Торрес
16
Торрес
7
Мендес
11
Гомес
23
Токеро
23
Токеро
11
Гомес
16
Диас
8
Лопес
8
Лопес
16
Диас
11
Мачис
8
Шимановски
8
Шимановски
11
Мачис
24
Тимор
10
Лусиано
10
Лусиано
24
Тимор
Остались в запасе
Алавес
Леганес
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
13
Адриан Ортола
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
32
Алехандро Мосо
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
13
Адриан Ортола
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
32
Алехандро Мосо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Алавес - Леганес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Мендисорроса
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