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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Осасуна
Алавес - Осасуна: обзор матча 05 апреля 2017
Алавес
05.04.2017, среда, 21:30
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
88'
А. Беренгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Осасуна
88'
ГОЛ! 0:1!
А. Беренгер
Пас отдал
Г. Чаушич
Желтая карточка
К. Фемения
82'
Желтая карточка
Р. Эли
80'
Замена
Дейверсон
️️️️
Д. Торрес
78'
77'
Замена
А. Беренгер
️️️️
С. Леон
71'
Замена
Л. Переа
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
Р. Гарсия
71'
69'
Замена
А. Бунюэль
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Р. Гарсия
62'
Замена
И. Гомес
️️️️
Н. Крстичич
61'
Желтая карточка
О. Ромеро
50'
Желтая карточка
Д. Торрес
35'
32'
Желтая карточка
Ойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
23
Горан Чаушич
АП
35
Мигель Олавиде
ПП
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
23
Луис Переа
ОП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-4-1-1
1
Пачеко
15
Гарсия
4
Алексис
19
Эли
17
Фемения
14
Льоренте
7
Крстичич
10
Ромеро
16
Торрес
10
Катай
9
Сантос
4-1-2-1-2
46
Сиригу
18
Клер
5
Гарсия
6
Тьенса Нуньес
29
Фуэнтес
6
Ойер
35
Олавиде
10
Де лас Куэвас
23
Чаушич
19
Кодро
11
Леон
15
Гарсия
19
Эрнандес
19
Эрнандес
15
Гарсия
16
Торрес
16
Дейверсон
16
Дейверсон
16
Торрес
7
Крстичич
11
Гомес
11
Гомес
7
Крстичич
6
Тьенса Нуньес
23
Переа
23
Переа
6
Тьенса Нуньес
11
Леон
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Леон
10
Де лас Куэвас
34
Бунюэль
34
Бунюэль
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Алавес
Осасуна
13
Адриан Ортола
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
0
Марио Фернандес
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
21
Ориоль Риера
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
21
Ориоль Риера
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Петар Васильевич
Статистика матча Алавес - Осасуна
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Мендисорроса
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