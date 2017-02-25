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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Валенсия
Алавес - Валенсия: обзор матча 25 февраля 2017
Алавес
25.02.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
78'
И. Гомес
86'
А. Катай
70'
К. Солер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Валенсия
88'
Вторая желтая
Ф. Орельяна
88'
Замена
Н. Жиль
️️️️
М. Суарес
88'
Замена
З. Баккали
️️️️
К. Солер
ГОЛ! 2:1!
А. Катай
Пас отдал
Р. Собрино
86'
Замена
А. Катай
️️️️
В. Камараса
85'
ГОЛ! 1:1!
И. Гомес
78'
77'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
75'
Желтая карточка
К. Солер
Замена
О. Ромеро
️️️️
Г. Токеро
75'
70'
ГОЛ! 0:1!
К. Солер
Желтая карточка
В. Лагвардия
68'
67'
Замена
Э. Перес
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Р. Собрино
️️️️
К. Сантос
61'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
42'
Желтая карточка
М. Льоренте
41'
Желтая карточка
М. Гарсия
18'
16'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
РФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
10
Оскар Ромеро
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
19
Эрнандес
5
Лагвардия
3
Феддаль
17
Фемения
14
Льоренте
19
Гарсия
6
Камараса
9
Сантос
11
Гомес
23
Токеро
3-2-2-1-2
25
Алвес
4
Суарес
24
Гарай
5
Абденнур
2
Канселу
6
Сикейра
18
Солер
10
Парехо
14
Орельяна
16
Эль-Хаддади
11
Дзадза
6
Камараса
10
Катай
10
Катай
6
Камараса
23
Токеро
10
Ромеро
10
Ромеро
23
Токеро
9
Сантос
19
Собрино
19
Собрино
9
Сантос
18
Солер
11
Баккали
11
Баккали
18
Солер
16
Эль-Хаддади
33
Перес
33
Перес
16
Эль-Хаддади
4
Суарес
33
Жиль
33
Жиль
4
Суарес
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Алавес - Валенсия
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мендисорроса
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