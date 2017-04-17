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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вильярреал
Алавес - Вильярреал: обзор матча 17 апреля 2017
Алавес
17.04.2017, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
35'
И. Гомес
45'
Р. Эли
70'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
Т. Эрнандес
90'
+2
Замена
К. Вигарай
️️️️
В. Камараса
89'
87'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Н. Сансоне
Замена
А. Катай
️️️️
Г. Токеро
77'
Замена
Алексис
️️️️
И. Гомес
75'
70'
ГОЛ! 2:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
М. Гаспар
67'
Замена
Р. Борре
️️️️
Адриан
66'
Желтая карточка
Р. Сориано
Желтая карточка
Г. Токеро
61'
57'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Родри
ГОЛ! 2:0!
Р. Эли
Пас отдал
К. Фемения
45'
44'
Желтая карточка
М. Мусаккио
ГОЛ! 1:0!
И. Гомес
35'
26'
Желтая карточка
С. Бакамбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
20
Адриан
ПП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
29
Леонардо Суарес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
19
Эрнандес
19
Эли
5
Лагвардия
17
Фемения
14
Льоренте
19
Гарсия
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
23
Токеро
4-1-3-1-1
1
Андрес
2
Гаспар
27
Гонсалес
37
Мусаккио
24
Коста
16
Родри
20
Адриан
21
Бруно
21
Сориано
11
Сансоне
94
Бакамбу
23
Токеро
10
Катай
10
Катай
23
Токеро
6
Камараса
2
Вигарай
2
Вигарай
6
Камараса
11
Гомес
4
Алексис
4
Алексис
11
Гомес
20
Адриан
19
Борре
19
Борре
20
Адриан
11
Сансоне
29
Суарес
29
Суарес
11
Сансоне
16
Родри
14
Тригерос
14
Тригерос
16
Родри
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
13
Адриан Ортола
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
16
Хосе Ласо
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
16
Хосе Ласо
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Алавес - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Мендисорроса
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