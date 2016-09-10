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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Алавес
Барселона - Алавес: обзор матча 10 сентября 2016
Барселона
10.09.2016, суббота, 21:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Алавес
46'
Ж. Матье
39'
Дейверсон
64'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Алавес
79'
Замена
В. Камараса
️️️️
И. Гомес
74'
Замена
К. Вигарай
️️️️
К. Фемения
72'
Желтая карточка
Р. Гарсия
70'
Замена
К. Эспиноса
️️️️
Э. Мендес
Замена
Л. Суарес
️️️️
П. Алькасер
66'
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Туран
64'
64'
ГОЛ! 1:2!
И. Гомес
Замена
Л. Месси
️️️️
Д. Суарес
60'
Желтая карточка
Х. Маскерано
55'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Матье
Пас отдал
Неймар
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Дейверсон
Пас отдал
К. Фемения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
66
Арда Туран
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
4-2-2-2
24
Силлессен
12
Динь
14
Маскерано
22
Матье
22
Видаль
5
Бускетс
11
Ракитич
10
Неймар
4
Суарес
9
Алькасер
66
Туран
3-2-4-1
1
Пачеко
19
Эрнандес
4
Алексис
5
Лагвардия
17
Фемения
15
Гарсия
7
Мендес
14
Льоренте
16
Торрес
11
Гомес
16
Дейверсон
66
Туран
8
Иньеста
8
Иньеста
66
Туран
4
Суарес
10
Месси
10
Месси
4
Суарес
9
Алькасер
9
Суарес
9
Суарес
9
Алькасер
17
Фемения
2
Вигарай
2
Вигарай
17
Фемения
11
Гомес
6
Камараса
6
Камараса
11
Гомес
7
Мендес
7
Эспиноса
7
Эспиноса
7
Мендес
Остались в запасе
Барселона
Алавес
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Адриан Ортола
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Барселона - Алавес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Камп Ноу
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