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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Севилья
Алавес - Севилья: обзор матча 06 марта 2017
Алавес
06.03.2017, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
75'
А. Катай
23'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Севилья
Замена
Н. Крстичич
️️️️
В. Камараса
89'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
87'
85'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
83'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
83'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Г. Меркадо
ГОЛ! 1:1!
А. Катай
75'
74'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Витоло
73'
Желтая карточка
Витоло
68'
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
О. Ромеро
️️️️
Г. Токеро
65'
Замена
А. Катай
️️️️
И. Гомес
65'
31'
Желтая карточка
М. Краневиттер
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
20'
Желтая карточка
К. Лангле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЛП
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
АП
5
Матиас Краневиттер
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
19
Эрнандес
3
Феддаль
5
Лагвардия
17
Фемения
19
Гарсия
14
Льоренте
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
23
Токеро
4-2-3-1
15
Серхио Рико
25
Меркадо
2
Пареха
2
Лангле
18
Эскудеро
5
Краневиттер
15
Н'Зонзи
7
Сарабия
10
Иборра
7
Витоло
10
Бен-Йеддер
11
Гомес
10
Катай
10
Катай
11
Гомес
6
Камараса
7
Крстичич
7
Крстичич
6
Камараса
23
Токеро
10
Ромеро
10
Ромеро
23
Токеро
7
Витоло
25
Мариано
25
Мариано
7
Витоло
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
25
Меркадо
32
Корреа
32
Корреа
25
Меркадо
Остались в запасе
Алавес
Севилья
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Давид Сорья
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Алавес - Севилья
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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