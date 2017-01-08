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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Алавес
Атлетик - Алавес: обзор матча 08 января 2017
Атлетик
08.01.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Алавес
90'
Желтая карточка
Д. Торрес
90'
Замена
Д. Торрес
️️️️
В. Камараса
89'
Желтая карточка
Дейверсон
75'
Замена
Э. Мендес
️️️️
И. Гомес
74'
Замена
А. Катай
️️️️
Г. Токеро
64'
Желтая карточка
З. Феддаль
62'
Желтая карточка
В. Лагвардия
Замена
И. Уильямс
️️️️
М. Сусаета
57'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Рико
57'
Желтая карточка
М. Рико
45'
Желтая карточка
А. Адурис
45'
Замена
Г. Ирайсос
️️️️
Кепа
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЛП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
17
Микель Рико
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
19
Ману Гарсия
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
3-4-2-1
13
Кепа
18
Баленсиага
3
Этчейта
14
Ляпорт
7
Эчебаррия
6
Элустондо
14
Сусаета
17
Рико
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
4-2-1-3
13
Ортола
17
Фемения
5
Лагвардия
3
Феддаль
15
Гарсия
19
Гарсия
14
Льоренте
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
23
Токеро
13
Кепа
1
Ирайсос
1
Ирайсос
13
Кепа
17
Рико
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
17
Рико
14
Сусаета
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Сусаета
23
Токеро
10
Катай
10
Катай
23
Токеро
6
Камараса
16
Торрес
16
Торрес
6
Камараса
11
Гомес
7
Мендес
7
Мендес
11
Гомес
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Фернандо Пачеко
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетик - Алавес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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