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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал
Алавес - Реал: обзор матча 29 октября 2016
Алавес
29.10.2016, суббота, 17:15
Испания. Примера, 10 тур
1 : 4
Завершен
Реал
7'
Дейверсон
17'
К. Роналду (П)
33'
К. Роналду
84'
А. Мората
88'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Реал
88'
ГОЛ! 1:4!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
87'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Н. Крстичич
86'
84'
ГОЛ! 1:3!
А. Мората
Пас отдал
Марсело
Замена
К. Сантос
️️️️
Д. Торрес
83'
Желтая карточка
К. Фемения
80'
79'
Пенальти не реализован!
К. Роналду
67'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
Замена
А. Катай
️️️️
Э. Мендес
67'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
М. Гарсия
62'
60'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
Т. Эрнандес
52'
Желтая карточка
Д. Торрес
39'
33'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
24'
Замена
Начо
️️️️
Пепе
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Дейверсон
16'
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
Т. Эрнандес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
8
Матео Ковачич
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-4-1
1
Пачеко
19
Эрнандес
3
Феддаль
4
Алексис
15
Гарсия
17
Фемения
19
Гарсия
16
Торрес
6
Камараса
7
Мендес
16
Дейверсон
4-2-1-3
1
Навас
13
Данило
3
Пепе
19
Варан
12
Марсело
8
Ковачич
8
Кроос
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
7
Мендес
10
Катай
10
Катай
7
Мендес
19
Гарсия
7
Крстичич
7
Крстичич
19
Гарсия
16
Торрес
9
Сантос
9
Сантос
16
Торрес
3
Пепе
6
Начо
6
Начо
3
Пепе
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Алавес
Реал
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Алавес - Реал
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Мендисорроса
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