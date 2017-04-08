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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Алавес
Эспаньол - Алавес: обзор матча 08 апреля 2017
Эспаньол
08.04.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
56'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Алавес
90'
+1
Желтая карточка
В. Лагвардия
Желтая карточка
В. Санчес
90'
+1
Желтая карточка
Д. Лопес
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
З. Феддаль
Замена
П. Диоп
️️️️
М. Рока
85'
80'
Замена
И. Гомес
️️️️
Э. Мендес
Замена
Э. Перес
️️️️
П. Пьятти
75'
Желтая карточка
Х. Лопес
73'
67'
Замена
О. Ромеро
️️️️
К. Фемения
67'
Замена
К. Вигарай
️️️️
Р. Эли
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Ф. Кайседо
57'
ГОЛ! 1:0!
П. Пьятти
Пас отдал
Д. Лопес
56'
51'
Желтая карточка
Э. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Эдгар Мендес
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
2-2-3-1-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
21
Рока
5
Лопес
4
Санчес
21
Лопес
14
Хурадо
10
Пьятти
7
Морено
10
Кайседо
3-2-4-1
1
Пачеко
19
Эли
5
Лагвардия
3
Феддаль
17
Фемения
19
Эрнандес
6
Камараса
14
Льоренте
19
Гарсия
7
Мендес
16
Дейверсон
21
Рока
18
Диоп
18
Диоп
21
Рока
10
Кайседо
12
Баптистао
12
Баптистао
10
Кайседо
10
Пьятти
30
Перес
30
Перес
10
Пьятти
19
Эли
2
Вигарай
2
Вигарай
19
Эли
17
Фемения
10
Ромеро
10
Ромеро
17
Фемения
7
Мендес
11
Гомес
11
Гомес
7
Мендес
Остались в запасе
Эспаньол
Алавес
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Эспаньол - Алавес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Стейдж Фронт
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